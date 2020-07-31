Украинский рэпер, участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Он принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от артистки Alyona Alyona. Соответствующее видео Позитив опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Позитив примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками" (Instagram Позитива)

Рэпер также бросил вызов солисту группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергею Танчинцю. Уже скоро станет известно, согласится ли знаменитость участвовать в шоу.

Читайте о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена девяти звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.