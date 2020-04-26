Инспектор реакторного цеха №1, который тушил пожар вместе с Василием Игнатенко, Петр Шаврей признался, что ему не нравится сериал НВО "Чернобыль", а после первых минут просмотра у него поднялось давление.

Об этом Шаврей рассказал эксклюзивно в интервью OBOZREVATEL.

Сериал НВО "Чернобыль" financoff.com

Так, по словам Петра Шаврея, в сериале показали неправду. Такое заявление инспектор реакторного цеха №1 сделал на вопрос о том, как вело себя руководство станции.

"В фильме показали неправду. Директор станции вел себя отлично. Я находился с ним в противорадиационном бункере. Мы, три офицера, в первый день там дежурили. Брюханов находился в штабе. Я каждые 15 минут подходил к двери, чтобы получить указания, и передавал их наверх", – вспоминает Шаврей.

Петр Шаврей ТСН

Также Петр рассказал и о главном инженере Дятлове, который в фильме показан жестким человеком:

"Я его хорошо знал. Он был на своем месте. Да, жестковатый, своеобразный, со своим характером. Был и твердый, и грубоватый. Он по науке директору практически не подчинялся. Как и у Брюханова у него в кабинете стояла правительственная связь. Брюханов не хотел проводить эксперимент, а он его не слушал. Потому что Москва напрямую ему давала указания проводить эксперимент. Его заставляли. Никто же не слышал, что ему говорили. Ему говорят во время эксперимента, что автоматика не срабатывает, не надо продолжать. А он докладывает сначала в Москву, а потом приходит и говорит: "Делайте". Он выполнял свои обязанности".

Дятлов Кадр из НВО "Чернобыль"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "дайвер" из сериала HBO "Чернобыль" обратил внимание на ляп сценаристов.