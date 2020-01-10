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10 января • обновлено в 12:04
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"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе

2.3т
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Украинская певица Вера Брежнева в очередной раз подогрела слухи о проблемах в отношениях с мужем Константином Меладзе.

Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала новый пост, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников звезды.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

versiya.info

Новости
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"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед , чтобы правильно закончить...", пишет Брежнева.

Некоторые поклонники предположили, что слова относятся к Меладзе. Ведь последние несколько месяцев в сети регулярно появляются слухи о том, что между Верой и Константином не все гладко.

"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе
"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе
"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе
"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе
"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Константин Меладзе Вера Брежнева
Место
Россия
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Pollak John
Pollak John
под кем только не валялась эта Брежнева ) ну прям как Галина ))
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