"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева в очередной раз подогрела слухи о проблемах в отношениях с мужем Константином Меладзе.

Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала новый пост, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников звезды.

Вера Брежнева и Константин Меладзе versiya.info

"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед , чтобы правильно закончить...", — пишет Брежнева.

Некоторые поклонники предположили, что слова относятся к Меладзе. Ведь последние несколько месяцев в сети регулярно появляются слухи о том, что между Верой и Константином не все гладко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

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