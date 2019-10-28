Главная Новости
28 октября • обновлено в 12:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Появляется животик": Каменских на новом фото заподозрили в беременности

839 Читать материал на украинском

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть новым снимком. На нем она позировала в купальнике на пляже.

Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники артистки обратили внимание на ее округлившиеся формы и предположили, что она беременна.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com

Новости
Горячие танцы и Потап: новый клип Каменских наделал шума в сети

"Беременна?", "Настя, ты или опять на отдыхе кушаешь хорошо, или появляется животик", "Настя беременна", "Хватит уже фигуру свою показывать, рожать пора уже", "Поправилась или же в положении", - пишут в комментариях.

'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности
'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности
'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности
'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности
'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности
'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Настя Каменских (NK)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel