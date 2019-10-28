'Появляется животик': Каменских на новом фото заподозрили в беременности

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть новым снимком. На нем она позировала в купальнике на пляже.

Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники артистки обратили внимание на ее округлившиеся формы и предположили, что она беременна.

Настя Каменских instagram.com

"Беременна?", "Настя, ты или опять на отдыхе кушаешь хорошо, или появляется животик", "Настя беременна", "Хватит уже фигуру свою показывать, рожать пора уже", "Поправилась или же в положении", - пишут в комментариях.

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