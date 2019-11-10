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10 ноября • обновлено в 13:27
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Появился еще один претендент на сердце Собчак: откровенное заявление

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44-летний скандальный певец из России Александр Медведев, более известный как Шура, заявил, что хотел бы отношений с журналисткой Ксенией Собчак.

Он отметил, что ее "прям из-под носа увел Богомолов", пишет "Телепрограма".

Появился еще один претендент на сердце Собчак: откровенное заявление
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"К тому же я ни разу не влюблялся. Вот появись еще одна такая, как Собчак, — самостоятельная, с юмором… Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов", — заявил исполнитель.
Шура

Шура

РИА

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шура, собирается прибегнуть к услугам суррогатной матери. В эфире телешоу он заявил, что мечтает стать отцом и уже оценил предстоящие расходы.

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Персоны
Шура (Александр Медведев) Ксения Собчак
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