Появился еще один претендент на сердце Собчак: откровенное заявление

44-летний скандальный певец из России Александр Медведев, более известный как Шура, заявил, что хотел бы отношений с журналисткой Ксенией Собчак.

Он отметил, что ее "прям из-под носа увел Богомолов", пишет "Телепрограма".

"К тому же я ни разу не влюблялся. Вот появись еще одна такая, как Собчак, — самостоятельная, с юмором… Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов", — заявил исполнитель.

Шура РИА

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шура, собирается прибегнуть к услугам суррогатной матери. В эфире телешоу он заявил, что мечтает стать отцом и уже оценил предстоящие расходы.

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