"Че творите?!" Появилось позорное видео с россиянками на концерте "Иванушек"

Поклонницы популярной российской группы "Иванушки International" отличились на их концерте в Новосибирске. Так, девушки устроили драку в зрительском зале.

Россиянки не поделили футболку, которую один из солистов – Кирилл Туриченко снял с себя и бросил в толпу. Они прямо вцепились друг другу в волосы и перетягивали между собой вещь артиста. Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "ДИЧЬ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Группа "Иванушки International" Фото: instagram/kirillturichenko

"Вы что творите? Разойдитесь, успокойтесь... Я сказала отпустите" – кричали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист популярной группы 90-х "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

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