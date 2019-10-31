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31 октября • обновлено в 13:53
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"Че творите?!" Появилось позорное видео с россиянками на концерте "Иванушек"

3.3т Читать материал на украинском

Поклонницы популярной российской группы "Иванушки International" отличились на их концерте в Новосибирске. Так, девушки устроили драку в зрительском зале.

Россиянки не поделили футболку, которую один из солистов – Кирилл Туриченко снял с себя и бросил в толпу. Они прямо вцепились друг другу в волосы и перетягивали между собой вещь артиста. Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "ДИЧЬ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Группа "Иванушки International"

Группа "Иванушки International"

Фото: instagram/kirillturichenko

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"Вы что творите? Разойдитесь, успокойтесь... Я сказала отпустите" – кричали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист популярной группы 90-х "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

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Место
Россия
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Это не позор. Позор вот здесь :Классика, орал и рукоблудие: почему нардепы в Раде думают о сексе, а не об украинцах
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филипп филипыч
филипп филипыч
класс! спасибо поржал))
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