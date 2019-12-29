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29 декабря • обновлено в 14:59
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Появилось последнее фото Волчек после смерти

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Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек прошло 29 декабря в Москве. Церемония провели в здании театра на Чистопрудном бульваре.

Десятки поклонников, ее коллеги и ученики, известные деятели культуры пришли проститься с ней. Кроме того, в сети появились последние снимки Волчек.

Появилось последнее фото Волчек после смерти
Новости
Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

Поклонники творчества Волчек несли цветы, сцена была плотностью заставлена венками. Участники траурной церемонии проводили Волчек аплодисментами.

Появилось последнее фото Волчек после смерти
Появилось последнее фото Волчек после смерти
Появилось последнее фото Волчек после смерти

СтарХит

Появилось последнее фото Волчек после смерти

СтарХит

Появилось последнее фото Волчек после смерти

СтарХит

Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

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Автор
Мария Дидык
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