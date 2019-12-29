Появилось последнее фото Волчек после смерти

Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек прошло 29 декабря в Москве. Церемония провели в здании театра на Чистопрудном бульваре.

Десятки поклонников, ее коллеги и ученики, известные деятели культуры пришли проститься с ней. Кроме того, в сети появились последние снимки Волчек.

Поклонники творчества Волчек несли цветы, сцена была плотностью заставлена венками. Участники траурной церемонии проводили Волчек аплодисментами.

СтарХит

СтарХит

СтарХит

Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

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