Появилось первое фото со свадьбы Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

Появилось первое фото со свадьбы экс-жены Романа Абрамовича Даши Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Эксклюзивный снимок опубликовало издание Page Six.

Свадьба состоялась 17 января в швейцарском горнолыжном городке Санкт-Морице.

На мероприятие были приглашены 300 гостей.

СМИ пишут, что она обошлась в 8 млн долларов.

Жукова была одета в гламурное зимнее белое платье и эффектный плащ, а жених был в изысканном смокинге.

Среди гостей: актриса Кейт Хадсон, бывшая модель Келли Сойер, знаменитый ювелирный дизайнер Джен Мейер.

Для церемонии на городском олимпийском трамплине была установлена гигантская палатка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жукова и Ниархос тихо поженилась в октябре 2019 года в семейном кругу в Париже.

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