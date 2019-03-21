Появилось первое фото места, где похоронят Началову

21 марта 2019 года в Москве проходят похороны известной поп-певицы Юлии Началовой, которая умерла после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта.

Так, издание "МК" опубликовало снимок с кладбища, на котором похоронят артистку.

Церемония прощания проходит в ритуальном зале на Троекуровском кладбище, где и похоронят артистку. Проститься с Началовой пришло множество знаменитых звезд.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Юлию Началову были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.

После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она не приходила.

По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.