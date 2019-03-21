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Появилось первое фото места, где похоронят Началову

8.1тЧитать материал на украинском

21 марта 2019 года в Москве проходят похороны известной поп-певицы Юлии Началовой, которая умерла после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта.

Так, издание "МК" опубликовало снимок с кладбища, на котором похоронят артистку.

Появилось первое фото места, где похоронят Началову

Народна Правда

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Церемония прощания проходит в ритуальном зале на Троекуровском кладбище, где и похоронят артистку. Проститься с Началовой пришло множество знаменитых звезд.

Появилось первое фото места, где похоронят Началову

МК

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