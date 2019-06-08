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Появились свежие данные о состоянии Алибасова

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Известный российский продюсер и музыкант Бари Алибасов до сих пор находится в реанимации после отравления средством "Крот".

Подробности о состоянии артиста 8 июня рассказали в институте скорой помощи имени Склифосовского в комментарии "РИА Новости".

"Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации", — сообщили в больнице.

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Напомним, что 4 июня Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он глотнул средство для прочистки труб "Крот". Он получил четвертую степень ожога желудка.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: kp.ru

Уточнялось, что он нуждается в длительном лечении и операции на желудке, которую пока что нельзя проводить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесНовости России
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