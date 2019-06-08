Появились свежие данные о состоянии Алибасова

Известный российский продюсер и музыкант Бари Алибасов до сих пор находится в реанимации после отравления средством "Крот".

Подробности о состоянии артиста 8 июня рассказали в институте скорой помощи имени Склифосовского в комментарии "РИА Новости".

"Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации", — сообщили в больнице.

Напомним, что 4 июня Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он глотнул средство для прочистки труб "Крот". Он получил четвертую степень ожога желудка.

Бари Алибасов Фото: kp.ru

Уточнялось, что он нуждается в длительном лечении и операции на желудке, которую пока что нельзя проводить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.

В СМИ появилось предположение, что Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствует ряд факторов.

Жена Алибасова собралась судиться с производителем "Крота", потому что на этикетке якобы не было указано, что средство нельзя глотать, а артист якобы перепутал средство с йогуртом.

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