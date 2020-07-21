Появились подробности о состоянии тяжелобольного музыканта Завадского: врачи скрывали диагноз

Состояние скандального украинского музыканта, аккордеониста Игоря Завадского, который болен четвертой стадией СПИДа, улучшилось.

Об этом рассказал его ближайший друг и концертный менеджер Андрей Бригида в интервью изданию "KP. UA".

"В воскресенье и в понедельник ему стало чуть лучше. Температура упала, в течение дня держится нормальная, немного поднимается только ночью. Не так, как было раньше, когда два раза в сутки столбик термометра подскакивал под 38-39 градусов. Он дышит сам, аппарат ИВЛ, к счастью, не потребовался, но в кислородной маске Игорь все еще нуждается", – поделился Бригида.

Также он рассказал об обстоятельствах, которые привели к ухудшению состояния Завадского – ранее музыкант не знал о наличии ВИЧ в организме.

Андрей Бригида и Игорь Завадский "Еженедельник 2000"

"Игоря продуло в поезде немного, поднялась небольшая температура. В тот день вечером Игорь пошел покупаться в море, а было прохладно. Когда он выходил из воды, я уже видел, что его всего знобит. Сначала лечились дома, а когда он начал задыхаться, пришлось вызывать скорую помощь", – отметил Андрей.

По его словам, после госпитализации Завадскому сделали два анализа. Когда музыканта положили в инфекционное отделение, ему не сразу сказали результат. Друг аккордеониста указал, что надеется на то, что положительный результат теста на ВИЧ окажется ошибкой.

"Врачи только намекали: у вас там не только то, что вы думаете. Насколько я понял, они ждали повторного анализа, который подтвердил ВИЧ. Сдаваться рано. После того, как Игорь написал о своей болезни, мне звонили врачи из разных городов. Они говорили, что неоднократно встречались с такими случаями, когда на фоне тяжелой пневмонии у пациентов был положительный тест на ВИЧ, а когда воспаление проходило, анализы показывали отрицательный результат. Ведь до этого не было никаких признаков", – подчеркнул он и добавил:

"Его вполне могли заразить специально в СИЗО. Потому что при поступлении в СИЗО ничего такого не было. И во время содержания под стражей в первые годы, когда проводились различные экспертизы, тоже не было подозрений на ВИЧ. В СИЗО без болезней невозможно, и мне уколы тоже делали, когда были какие-то болячки, могли так заразить".

Как сообщал OBOZREVATEL, аккордеонист Игорь Завадский был приговорен Подольским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы в июле 2013 года. Его администратор Андрей Бригида получил 7 лет тюрьмы, а водитель Андрей Бойко – 3 года ограничения свободы.

20 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева отменил приговор Игорю Завадскому и направил дело в суд первой инстанции. 13 июня 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.