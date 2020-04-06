Появились подробности о состоянии Николаева: как себя чувствует артист

60-летнего российского композитора и певца Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке, куда его госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Игорь Николаев МК

Так, как говорится в сообщении, Николаев повторно сдал анализы на коронавирус, которые также оказались отрицательными.

Однако у композитора диагностировали пневномонию, поэтому врачи около недели лечили его в медцентре. А сегодня, 6 апреля, артиста выписали домой.

Игорь Николаев zik.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, спел в больничной палате и вызвал негодование в сети. Многие заявили, что артисту нужно было извиниться за то, что он подверг опасности других людей.

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