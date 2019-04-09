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Появились фото звезды "Игры престолов" после инсульта

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Звезда "Игры престолов", исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк показала свои фото из больницы, которые она сделала после перенесенного инсульта.

В интервью телеканалу CBS Morning Кларк рассказала о том, что за последние восемь лет она перенесла две операции на головном мозге, связанные с аневризмой.

Появились фото звезды "Игры престолов" после инсульта
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"В первый раз было трудно оставаться настроенной оптимистично, а после второй – еще сложнее. Мне пришлось бороться с собой. Я прошла через период апатии. Долгое время я думала, что операция повлияла на мое умение играть… но на самом деле это все была просто мои страхи", - говорит Кларк.

Появились фото звезды "Игры престолов" после инсульта
Появились фото звезды "Игры престолов" после инсульта
Появились фото звезды "Игры престолов" после инсульта

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кларк дважды во время съемок пережила аневризму сосудов головного мозга, из-за чего ей сделали две операции. Первый случай был зафиксирован в 2011 году, когда она только начала играть роль Дейенерис Таргариен.

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