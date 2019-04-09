Появились фото звезды "Игры престолов" после инсульта

Звезда "Игры престолов", исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк показала свои фото из больницы, которые она сделала после перенесенного инсульта.

В интервью телеканалу CBS Morning Кларк рассказала о том, что за последние восемь лет она перенесла две операции на головном мозге, связанные с аневризмой.

"В первый раз было трудно оставаться настроенной оптимистично, а после второй – еще сложнее. Мне пришлось бороться с собой. Я прошла через период апатии. Долгое время я думала, что операция повлияла на мое умение играть… но на самом деле это все была просто мои страхи", - говорит Кларк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кларк дважды во время съемок пережила аневризму сосудов головного мозга, из-за чего ей сделали две операции. Первый случай был зафиксирован в 2011 году, когда она только начала играть роль Дейенерис Таргариен.

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