Появились фото с тайной свадьбы внучки Елизаветы II

Букингемский дворец обнародовал снимки с закрытой свадьбы принцессы Йоркской Беатрис и итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли-Моцци.

Две фотографии опубликовал на следующий день после церемонии, которая проходила в Королевской часовне всех святых в Виндзоре, пишет "ВВС Украина" (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

На одном снимке пара выходит из часовни через цветочную арку.

Принцесса Беатрис и миллиардера Эдоардо Мапелли-Моцци поженились 17 июля. Фото Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

На другом – молодожены стоят возле входа с бабушкой Беатрис королевой Елизаветой II и дедушкой герцогом Эдинбургским Филиппом.

Молодожены с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским Филиппом. Фото Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

Издание отмечает, что родителей принцессы, герцога и герцогини Йорских, нет ни на одном из опубликованных снимков, однако Букингемский дворец подтвердил, что отец провел Беатрис к алтарю.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились 17 июля в часовне всех святых на территории Виндзорского замка. Они планировали провести церемонию 29 мая, но неоднократно переносили ее из-за пандемии коронавируса.