Появились фото пережившей кому звезды сериала "Студенты"

В сети появились первые фотографии 36-летнего российского актера Алексея Янина после того, как он пережил инсульт и кому.

Так, снимки опубликовала мать артиста Ольга на своей странице в Facebook. По ее словам, сын проявляет большую волю к жизни и делает все, что от него зависит, чтобы восстановиться.

Алексей Янин Фото: 24smi.org

"Леше нелегко. Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы на пути к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. У него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления", — заявила мама артиста.

Алексей Янин после инсульта Фото из Facebook

Алексей Янин постепенно идет на поправку Фото из Facebook

Напомним, в 2015 году Алексей Янин перенес инсульт, после чего впал в кому. Мозг мужчины оказался сильно поврежден, а врачи только разводили руками. Тем не менее, близкие сделали все для реабилитации артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве.

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