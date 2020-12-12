Появилась реакция звезд на смерть актера Гафта

12 декабря стало известно о смерти российского актера Валентина Гафта.

85-летний артист скончался после продолжительной болезни. Новость об утрате знаменитости всколыхнула сеть. Большинство артистов выразили свое сочувствие на страницах в Instagram.

OBOZREVATEL собрал первую реакцию знаменитостей, которые выразили соболезнования близким и родным Валентина Гафта.

Ирина Алферова

"Это ужасная новость. Это какой-то вестник дурной. Это невозможно. Мало того, что он замечательный актер, он замечательный человек. Смотрела его последний спектакль ("Пока существует пространство", 2018) с Саидом Баговым, он был очень энергичен. Потом инсульт… Он был умный артист, это было так здорово. [Его смерть] это катастрофа", – рассказала актриса для "Газета.Ru".

Валентин Гафт в фильме. кадр с фильма

Олег Газманов

"Валентин Иосифович Гафт... Мудрый, тонкий, ироничный… Артист, поэт, человек! Такой близкий. Как будто часть души отрезали – такое чувство. Прощайте, мастер. Спасибо за все! Будем помнить!", – отреагировал на смерть артист.

Скончался Валентин Гафт. Instagram

Максим Галкин

"Ушел Гафт. Светлая память, Валентин Иосифович", – написал в Instagram юморист.

Валентин Гафт умер на 86 году жизни. Instagram

Александр Левшин

"Улетел... #Великий #актер, #поэт, #мыслитель... Понятно, что время неумолимо, но хочется, чтобы такие мощные личности жили долго и светили нам своей мудростью" – сообщил артист в фотоблоге.

Валентин Гафт с Александром Левшином. Instagram

Владимир Сычев

"Светлая память вам, Валентин Иосифович!" – выразил соболезнования актер в Instagram.

Умер Валентин Гафт. Instagram

Дмитрий Нестеров

"Умер гениальный Валентин Гафт. Я люблю не только его актерские работы, но и проникающие в душу стихи. Однажды Валентин Иосифович посоветовал мне взять в репертуар этот стих: "Я строю мысленно мосты, Их измерения просты, Я строю их из пустоты, Чтобы идти туда, где Ты. Мостами землю перекрыв, Я так Тебя и не нашел, Открыл глаза, а там… обрыв, Мой путь закончен, я – пришел." Валентин Гафт. Вечная память...", – написал певец в фотоблоге.

Валентин Гафт с Дмитрием Нестеровым. Instagram

Ранее OBOZREVATEL цитаты, что говорил Валентин Гафт об Украине. Как оказалось, он негативно высказывался об событиях в стране.