Появилась новая свидетельница смертельного ДТП с Ефремовым
По делу российского актера Михаила Ефремова, который отказался признавать свою вину в смертельном ДТП, появился новый свидетель. Женщина была на месте аварии и на 80% уверена, что артист был за рулем и виноват в смерти курьера Сергея Захарова.
Об этом она рассказала 9 июля во время выступления в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Спустя месяц после аварии свидетель решила впервые заговорить о событии. Женщина, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать о первых минутах после ДТП. Все это время она пыталась понять, к кому ей обратиться, чтобы рассказать свою версию событий. Поэтому женщина пришла на программу, чтобы не зависеть от стороны Ефремова и потерпевшего.
"Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, ведь он перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суета была, а я стояла не совсем рядом с автомобилем", – призналась свидетельница.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу из Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Во время очередного допроса правоохранительных органов 3 июля Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП. Актер пояснил, что в ДТП участвовала его машина, а не он сам.