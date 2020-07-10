Появилась новая свидетельница смертельного ДТП с Ефремовым

По делу российского актера Михаила Ефремова, который отказался признавать свою вину в смертельном ДТП, появился новый свидетель. Женщина была на месте аварии и на 80% уверена, что артист был за рулем и виноват в смерти курьера Сергея Захарова.

Об этом она рассказала 9 июля во время выступления в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Спустя месяц после аварии свидетель решила впервые заговорить о событии. Женщина, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать о первых минутах после ДТП. Все это время она пыталась понять, к кому ей обратиться, чтобы рассказать свою версию событий. Поэтому женщина пришла на программу, чтобы не зависеть от стороны Ефремова и потерпевшего.

Свидетельница по делу Ефремова Скриншот программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"

"Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, ведь он перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суета была, а я стояла не совсем рядом с автомобилем", – призналась свидетельница.

Как сообщал OBOZREVATEL: