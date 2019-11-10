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10 ноября • обновлено в 07:19
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Повзрослевшие дети ушедших легенд: как выглядят сегодня наследники Круга, Цоя и Бодрова

1.8т Читать материал на украинском

Об ушедших кумирах еще долго вспоминают и горюют их поклонники. При этом часто теряют из вида их родных и близких.

Как сейчас живут семьи слишком рано ушедших звезд, кем стали их дети: OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать о судьбах наследников Михаила Круга, Виктора Цоя и Сергея Бодрова.

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Дети Михаила Круга

У убитого в 2002 году Михаила Круга остались два сына и приемная дочь. Так, сын Михаила Круга и его жены Ирины Александр Круг решил пойти по следам отца и тоже занялся музыкой.

Александр Круг

Александр Круг

Фото: instagram/ssashakrugg

Впервые сын Круга вышел на сцену год назад вместе с матерью Ириной Круг, которая также занимается музыкой, и исполнил композицию "Это было вчера". Дебют Александра состоялся на сцене Кремля, где проходил первый сольный концерт Ирины. Публика тепло встретила начинающего исполнителя. Известно, что мальчик не только хорошо поет, но и сочиняет стихи.

Александр Круг с мамой Ириной Круг

Александр Круг с мамой Ириной Круг

Фото: instagram/ssashakrugg

А на днях в своем Instagram Александр Круг опубликовал фото, на котором позирует вместе с мамой перед концертом.

Александр Круг с мамой Ириной Круг

Александр Круг с мамой Ириной Круг

Фото: instagram/ssashakrugg

"Выступили на трех концертах, спасибо вам Иваново, Вологда и Ярославль, очень вас всех люблю", - написал Александр.

Дмитрий Круг, Михаил Круг

Дмитрий Круг, Михаил Круг

фото: Дни.ру

О втором сыне Круга, рожденном в первом браке музыканта, известно не так много. Внешне он очень похож на отца, но профессию выбрал далекую от музыки, решив связать свою жизнь с правоохранительными органами.

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Сын Виктора Цоя

У погибшего в 1990 году солиста группы "Кино" Виктора Цоя остался сын Александр. Он почти не помнит отца, так как на момент смерти Цоя мальчику было лишь 5 лет. В школе Александру Цою пришлось нелегко из-за звездной фамилии: одни одноклассники думали, что он богат, другие издевались над ним. Сейчас сын Виктора Цоя оскорбляется, когда кто-то хочет взять у него автограф в память о легендарном отце, так как "не хочет быть чьей-то достопримечательностью".

Александр Цой

Александр Цой

фото: ТСН

На музыкальном поприще Александр Цой состоялся довольно успешно. Под псевдонимом Молчанов он выступал в группе Para bellvm, а затем основал свой собственный музыкальный клуб Da:da. Сейчас сын Виктора Цоя занимается проектом "Ронин", в 2017-м он выпустил первый мини-альбом "Опара".

Александр Цой

Александр Цой

фото: Егор Слизяк для "Медузы"

Дети Сергея Бодрова

Трагически погибший в 2002 году российский актер Сергей Бодров оставил сына и дочь. Дочь Ольга решила пойти по стопам отца и поступила в ГИТИС. О том, что она является дочерью Сергея Бодрова, стало известно уже после того, как Ольга была зачислена. Она снялась в короткометражном фильме своего одногруппника. Когда журналисты решили поздравить ее с дебютом, Ольга заявила, что пока не заслужила столь пристального внимания.

Дети Сергея Бодрова Ольга и Александр в детстве и сейчас

Дети Сергея Бодрова Ольга и Александр в детстве и сейчас

фото: kino-teatr.ru, eknow.ru

О сыне Бодрова Александре известно немного. По словам близких знакомых семьи, мальчик заканчивает школу и планирует, как и отец, поступать на исторический факультет.

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Сергей Бодров может быть жив

Ранее OBOZREVATEL писал, что 20 сентября, 12 лет назад, пропал без вести Сергей Бодров-младший. Тело его так и не было ни найдено, ни идентифицировано. Поэтому самые ярые поклонники и оптимисты вот уже 12 лет строят версии, согласно которым Бодров мог выжить.

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Персоны
Виктор Цой Сергей Бодров Сергій Бодров-молодший
Место
Россия
Теги
музыка кино шоу-бизнес
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www odesyt2
www odesyt2
Обоз,вам реально немає про що писати, як тільки про це??!!!
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