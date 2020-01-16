Повзрослевшие дети кумиров 90-х: как выглядят наследники Жукова, Аполлонова, Королевой и других

В далеких 90-х кумиры молодежи того времени активно выступали и ездили по гастролям, а их личная жизнь строго контролировалась суровыми продюсерами и тщательно скрывалась от поклонников.

Теперь уже все по-другому и звезды не боятся открыто показывать самое главное в жизни – своих детей. OBOZREVATEL решил выяснить, как выглядят повзрослевшие наследники звезд 90-х и чем они занимаются.

Дети Сергея Жукова

Сергей Жуков и его четверо детей Сергей Жуков / Instagram

У солиста популярной российской группы "Руки вверх" Сергея Жукова четверо детей: Александра, которая родилась в 2001 году и живет в Чикаго, США, Ника (родилась в 2008 году), Энджел (родился в 2010-м) и Мирон (родился в 2014-м). В своем Инстаграм артист охотно делится снимками детей.

Так, старшая дочь Жукова Александра родилась от брака с Еленой Добындо. После развода родителей девочка осталась с мамой, сейчас они живут в Чикаго. Александре уже 18 лет, не исключено, что в будущем она станет известной актрисой: с раннего детства девушка принимает участие в постановках местного театра.

Сергей Жуков с дочерью Александрой Сергей Жуков / Instagram

Новости Сергей Жуков поделился трогательными снимками своих детей и жены

Остальные трое детей родились в браке Сергея Жукова с Региной Бурд, бывшей солисткой группы "ВИА Сливки".

Сергей Жуков / Instagram

Сергей Жуков / Instagram

Сергей Жуков / Instagram

Сергей Жуков / Instagram

Сыновья Андрея Григорьева-Аполлонова

У солиста чрезвычайно популярной в 90-х группы "Иванушки International" подрастают двое детей – сыновья Иван (родился в 2003 году) и Артемий (родился в 2008).

Григорьев-Апполонов Андрей / Instagram

В 2019 году артист развелся с женой Марией, по данным СМИ, – из-за романа женщины с баскетболистом Андреем Зубковым.

После расставания Григорьев-Аполлонов забрал детей к себе.

Григорьев-Апполонов Андрей / Instagram

Григорьев-Апполонов Андрей / Instagram

Андрей Григорьев-Апполонов с детьми (на фото возле него) Григорьев-Апполонов Андрей / Instagram

Артист говорит, что сыновья не страдают от недостатка общения с мамой: выезжая на выступления, он отвозит детей к Маше.

Сын Наташи Королевой

24smi.org

Сын еще одной звезды 90-х, Наташи Королевой, родился 19 февраля 2002 года в ее браке со стриптизером Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Мальчика назвали Архип.

По сравнению со своими родителями, он ведет непубличную жизнь и не испытывает влечения к творчеству и сцене. В 9-летнем возрасте мальчик стал увлекаться японским языком.

Тарзан с сыном 24smi.org

Архип Глушко и Наташа Королева 24smi.org

Сергей и Наташа, чтобы дать своему ребенку лучшее образование, приняли решение отправить сына в Майами. Вместе с бабушкой, матерью Наташи Королевой, Архип уехал жить в США, где поступил в школу и продолжил изучение японского языка.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум

Анжелика Варум / Instagram

Дочь звездной пары Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета Варум родилась 9 февраля 1999 года.

С 2003 года жила в Майами с дедушкой Юрием (умер в 2014 году), его женой и дядей Михаилом (братом Анжелики). Училась там в колледже.

Анжелика Варум / Instagram

Анжелика Варум / Instagram

Анжелика Варум / Instagram

Девушка создала свою рок-группу Without Gravity ("Без притяжения"), с которой выступала на концертах в школах, пишет музыку, играет на гитаре.

Анжелика Варум / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский певец MONATIK наконец показал младшего сына Платона. 12 января ребенку исполнилось три года.

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