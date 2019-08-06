Повзрослевшего сына Наташи Королевой поймали за поцелуями с моделью

17-летнего сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко застали за поцелуями с 23-летней моделью Марией Слугиной.

Соответствующими снимками с отдыха в Краснодарском крае молодая красавица поделилась на своей странице в Instagram.

Королева с сыном несколько лет назад Вокруг ТВ

"Отдых с любимым Архипом Глушко на черноморском побережье. А кто это за нами подглядывает", – подписала модель под фото.

Архип Глушко целуется с Марией Слугиной instagram/slugina_64

Парочка уже давно не скрывает свои отношения от взглядов любопытной общественности. Сам сын Королевой тоже периодически делится романтичными снимками с возлюбленной.

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"Наша разлука только усиливает нашу жажду друг к другу, заставляя сходить с ума. Я очень соскучился и не могу дождаться нашей встречи", – буквально неделю назад писал Глушко.

Поцелуй Глушко и Слугиной instagram/slugina_64

В комментариях пользователи порадовались за молодую парочку и пожелали им счастья.

"Классный кадр с подглядкой", "17 и 23. Это законно?", "Пупсики", "Очень красиво, молодцы ребята", "Ромео и Джульетта! Вам лет по 15", – написали пользователи.

Глушко влюблен в модель instagram /arkhipglushko

Глушко демонстрирует чувства instagram /arkhipglushko

Как сообщал OBOZREVATEL, Королева недавно удивила сеть "голым" снимком в ванной, из-за чего пользователи назвали ее развратной.

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