Повзрослевшего сына Наташи Королевой поймали за поцелуями с моделью

17-летнего сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко застали за поцелуями с 23-летней моделью Марией Слугиной.
Соответствующими снимками с отдыха в Краснодарском крае молодая красавица поделилась на своей странице в Instagram.
Королева с сыном несколько лет назад
Вокруг ТВ
"Отдых с любимым Архипом Глушко на черноморском побережье. А кто это за нами подглядывает", – подписала модель под фото.
Архип Глушко целуется с Марией Слугиной
instagram/slugina_64
Парочка уже давно не скрывает свои отношения от взглядов любопытной общественности. Сам сын Королевой тоже периодически делится романтичными снимками с возлюбленной.
"Наша разлука только усиливает нашу жажду друг к другу, заставляя сходить с ума. Я очень соскучился и не могу дождаться нашей встречи", – буквально неделю назад писал Глушко.
Поцелуй Глушко и Слугиной
instagram/slugina_64
В комментариях пользователи порадовались за молодую парочку и пожелали им счастья.
"Классный кадр с подглядкой", "17 и 23. Это законно?", "Пупсики", "Очень красиво, молодцы ребята", "Ромео и Джульетта! Вам лет по 15", – написали пользователи.
Глушко влюблен в модель
instagram /arkhipglushko
Глушко демонстрирует чувства
instagram /arkhipglushko
Как сообщал OBOZREVATEL, Королева недавно удивила сеть "голым" снимком в ванной, из-за чего пользователи назвали ее развратной.
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