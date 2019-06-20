Повзрослевшая звезда "Сволочи" устроил пьяный дебош: видео

Звезда фильма "Сволочи" Олег Буганов устроил пьяный дебош и поругался с сотрудниками полиции.

Конфликт произошел из-за того, что актер отдыхал с друзьями на частной территории, где запрещено распитие спиртных напитков. Компания вела себя шумно, а после себя оставила груды мусора, пишет "СтарХит".

Актеры фильма "Сволочи" Сплетник

"Ребята загнали свою машину в лесочек, где нельзя устраивать подобные мероприятия, орали, мусорили. Приехала полиция, Олег вступил с сотрудниками в конфликт, пытался наезжать на них и на местных жителей, которые собрались на шум", — рассказал один из очевидцев.

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Отмечается, что компания напала на охранника комплекса, когда тот попытался успокоить хулиганов. В результате Буганов отошел вместе с одним из полицейских в сторону и о чем-то договорился. Спустя несколько минут дебоширы спешно покинули место происшествия на автомобиле.

Буганов в роли "Принца" в фильме "Сволочи" kot-svolochi.ucoz.ru

Олег Буганов. Кадр из фильма "Сволочи" starhit.ru

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