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Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" показала горячий танец

1.8тЧитать материал на украинском

24-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, известная ролью Галины Сергеевны в некогда популярном сериале "Папины дочки", показала зажигательный танец.

Так, она поделилась в социальной сети Instagram видео и фото со своего отдыха в Тунисе.

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Актриса сфотографировалась во время морской прогулки на яхте. Арзамасова забралась на борт судна и держалась рукой за ванты. Она позировала в белом полупрозрачном платье и туфлях на каблуке.

Кроме того, актриса зажигательно станцевала у лестницы под песню Stromae Papaoutai.

Как ранее писал OBOZREVATEL, артистка Лиза Арзамасова поразила сеть фотографией, на которой позировала в прозрачном топе без белья, сексуально оголив спину.

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Персоны
Елизавета АрзамасоваЛиза Арзамасова
Место
Россия
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