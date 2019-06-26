Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" показала горячий танец

24-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, известная ролью Галины Сергеевны в некогда популярном сериале "Папины дочки", показала зажигательный танец.
Так, она поделилась в социальной сети Instagram видео и фото со своего отдыха в Тунисе.
Актриса сфотографировалась во время морской прогулки на яхте. Арзамасова забралась на борт судна и держалась рукой за ванты. Она позировала в белом полупрозрачном платье и туфлях на каблуке.
Всё очень серьёзно ☺️😉 Влюблена в Тунис! Зорко высматриваю новые достопримечательности страны. Мы уже переехали в новый город #sousse, но перед этим успели совершить веселую прогулку на пиратском паруснике в #hammamet с видом на старый город и зажигательными танцами на палубе. #тунис #tunisia #travel #discover_tunisia
Кроме того, актриса зажигательно станцевала у лестницы под песню Stromae Papaoutai.
Как ранее писал OBOZREVATEL, артистка Лиза Арзамасова поразила сеть фотографией, на которой позировала в прозрачном топе без белья, сексуально оголив спину.
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