Повзрослевшая дочь Началовой стала копией певицы: как выглядит 13-летняя девочка

Мама российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте прошлого года, 64-летняя Таисия Началова, поделилась свежими снимками дочери артистки – 13-летней Веры.

Фотографии были опубликованы на личной странице женщины в Instagram.

Юлия Началова с дочерью Верой vokrug.tv

Вера сфотографирована в уютной домашней обстановке. На одном из фото девочка позировала за пасхальным столом – праздник она отметила вместе с бабушкой и дедушкой, с которыми живет после смерти мамы.

Дочь Юлии Началовой Вера Instagram @taisianachalova

Дочь Юлии Началовой Вера Instagram @taisianachalova

Дочь Юлии Началовой Вера Instagram @taisianachalova

Поклонники, увидев новые фотографии Веры, пришли в восторг. Фанаты отметили, что девочка очень повзрослела. Кроме того, по мнению пользователей, Вера с возрастом становится копией Юлии Началовой.

"Безумно красивая девочка, становится копией мамы", "Красавица, вся в маму и бабушку", "Красавица, на мамочку очень похожа", – писали в комментариях поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участница "Битвы экстрасенсов" Дарья Миронова заявила: много лет назад она предсказала певице Юлии Началовой, что 16 марта 2019 года станет для нее роковым числом. Именно в этот день звезда скончалась.