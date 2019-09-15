Повзрослевшая дочь Михаила Круга вышла замуж: как она выглядит

Приемная дочь знаменитого российского шансон-исполнителя Михаила Круга Марина вышла замуж.
Поздравления и фото появились на странице ее матери и второй супруги артиста Ирины Круг в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"С днём рождения, доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть и это главное. Ну вот и все, ты замужем теперь. Люблю. С днём рождения!" – написала она, поздравив девушку с двойным праздником.
Дочь Круга вышла замуж
Instagram Ирины Круг
Отметим, Марина не была родной дочерью Круга – Ирина родила ее еще до брака с артистом, однако певец, которого убили в 2002 году, любил ее, как своего ребенка.
Дочь Круга вышла замуж
eg.ru
Дочь Круга вышла замуж
eg.ru
Дочь Круга вышла замуж
eg.ru
Ирина Круг с дочерью Мариной
vokrug.tv
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть поразило сходство повзрослевшего сына Михаила Круга с отцом.
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