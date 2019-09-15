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15 сентября • обновлено в 18:23
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Повзрослевшая дочь Михаила Круга вышла замуж: как она выглядит

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Приемная дочь знаменитого российского шансон-исполнителя Михаила Круга Марина вышла замуж.

Поздравления и фото появились на странице ее матери и второй супруги артиста Ирины Круг в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"С днём рождения, доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть и это главное. Ну вот и все, ты замужем теперь. Люблю. С днём рождения!" – написала она, поздравив девушку с двойным праздником.

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Дочь Круга вышла замуж

Дочь Круга вышла замуж

Instagram Ирины Круг

Отметим, Марина не была родной дочерью Круга – Ирина родила ее еще до брака с артистом, однако певец, которого убили в 2002 году, любил ее, как своего ребенка.

Дочь Круга вышла замуж

Дочь Круга вышла замуж

eg.ru

Дочь Круга вышла замуж

Дочь Круга вышла замуж

eg.ru

Дочь Круга вышла замуж

Дочь Круга вышла замуж

eg.ru

Ирина Круг с дочерью Мариной

Ирина Круг с дочерью Мариной

vokrug.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть поразило сходство повзрослевшего сына Михаила Круга с отцом.

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Россия
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