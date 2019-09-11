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11 сентября • обновлено в 11:29
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На Петросяна навели порчу: в доме юмориста обнаружили жуткие вещи

2.8т Читать материал на украинском

Домработница популярного российского комика Евгения Петросяна Ольга заявила, что на ее работодателя навели порчу.

Так, женщина рассказала, что нашла в доме артистка мешочки с могильной землей, иголки, жженую солому, и даже завязанные узлами куклы вуду. Видео c утверждениями Ольги опубликовал Telegram-канал Mash (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Евгений Петросян

Евгений Петросян

Фото: kp.ru

"Я начала находить мешочки с землей, подозрительные завязки и т.д. Обо всем сразу же рассказала Евгению Вагановичу. Я даже у батюшки спросила, как мне быть с этим, я ведь это все трогаю. За себя переживала тоже...Только потом поняла, что это какая-то ведьмовская атрибутика", — рассказала Ольга.

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Также домработница Петросяна с уверенностью заявила, что порчу на Петросяна пыталась навести его бывшая супруга Елена Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Фото: goodhouse.ru

"Я не хотела с Еленой Григорьевной встречаться лицом к лицу. После того, что я там увидела, мне стало как-то страшно", — подытожила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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