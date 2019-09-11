На Петросяна навели порчу: в доме юмориста обнаружили жуткие вещи

Домработница популярного российского комика Евгения Петросяна Ольга заявила, что на ее работодателя навели порчу.
Так, женщина рассказала, что нашла в доме артистка мешочки с могильной землей, иголки, жженую солому, и даже завязанные узлами куклы вуду. Видео c утверждениями Ольги опубликовал Telegram-канал Mash (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Евгений Петросян
Фото: kp.ru
"Я начала находить мешочки с землей, подозрительные завязки и т.д. Обо всем сразу же рассказала Евгению Вагановичу. Я даже у батюшки спросила, как мне быть с этим, я ведь это все трогаю. За себя переживала тоже...Только потом поняла, что это какая-то ведьмовская атрибутика", — рассказала Ольга.
Также домработница Петросяна с уверенностью заявила, что порчу на Петросяна пыталась навести его бывшая супруга Елена Степаненко.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Фото: goodhouse.ru
"Я не хотела с Еленой Григорьевной встречаться лицом к лицу. После того, что я там увидела, мне стало как-то страшно", — подытожила женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
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