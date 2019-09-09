Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

18.2т Читать материал на украинском

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус засветила грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Асмус позировала в зеленом платье с очень глубоким декольте и с бокалом вина в руке.

"Вино и грудь — реквизит для фото. Вино с утра — признак мастерства", — написала Кристина.

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус засветила грудь

Фото из Instagram

Новости
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Асмус. Они засыпали ее комплиментами.

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью
"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Соблазнительная Кристина Асмус

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус голая в ванной

Фото из Instagram

"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
21
19
Смешно
5
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
И это вы называете - "огромная грудь"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А где "огромная грудь"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel