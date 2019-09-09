"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус засветила грудь на пикантном снимке.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Асмус позировала в зеленом платье с очень глубоким декольте и с бокалом вина в руке.
"Вино и грудь — реквизит для фото. Вино с утра — признак мастерства", — написала Кристина.
Кристина Асмус
Фото из Instagram
Кристина Асмус засветила грудь
Фото из Instagram
Поклонники пришли в восторг от новой публикации Асмус. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Кристина Асмус сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Кристина Асмус
Фото из Instagram
Кристина Асмус сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Кристина Асмус голая в ванной
Фото из Instagram
Кристина Асмус сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram