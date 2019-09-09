"Повезло Гарику!" Жена Харламова взбудоражила сеть огромной грудью

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус засветила грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Асмус позировала в зеленом платье с очень глубоким декольте и с бокалом вина в руке.

"Вино и грудь — реквизит для фото. Вино с утра — признак мастерства", — написала Кристина.

Кристина Асмус Фото из Instagram

Кристина Асмус засветила грудь Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Асмус. Они засыпали ее комплиментами.

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Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Соблазнительная Кристина Асмус Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Кристина Асмус голая в ванной Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.

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