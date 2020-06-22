Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

Известному украинскому телеведущему, стендап-комику и актеру Сергею Притуле 22 июня исполняется 39 лет.

За 16 лет работы на большой сцене, у него было много падений и взлетов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить творческий путь юмориста на Олимпе шоу-бизнеса.

По диплому Притула отнюдь не артист: учился он в Тернопольской академии народного хозяйства. Однако мечта переехать в Киев и покорить мир шоу-бизнеса не покидала его.

Instagram Сергея Притулы

В студенческие годы Сергей начал пробовать себя на актерском поприще: он участвовал в концертах, различных мероприятиях, даже создал собственную сообщество "Митці" и основал издание "Слина". Впоследствии Притула захотел попробовать себя за границей. Имея большие надежды на работу в Лондоне, он едет туда, но также быстро разочаровывается.

Instagram Сергея Притулы

За время пребывания в другой стране он успел побыть и официантом, и строителем, и грузчиком, и даже поваром. Все же будущий актер вернулся в Украину, где в 2020 году получил диплом о высшем образовании и взялся за гастроли по разным городам с командами КВН.

В 2004 году он стал ведущим программы "Было ваше, стало наше", которая тогда выходила на телеканале "Интер". В 2005 году пробовал себя в роли ведущего на радиостанции "Music-радио".

Instagram Сергея Притулы

Через год Сергей начал работать резидентом в "Comedy Club UA" – именно после этого шоу его начали узнавать на улицах. Тогда же он засветился под псевдонимом "Тернопольский серый". В своих выступлениях на сцене Притула всегда отличался смелостью – он не упускал возможности резко высказаться об украинских знаменитостях.

Instagram Сергея Притулы

Известным актера сделало утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале". Вместе со своими звездными коллегами – Александром Педаном и Ольгой Фреймут – он каждое утро выходил в эфир с 2008 до 2011 года. Однако это не последняя совместная работа Притулы и Педана – в 2013 году они основали проект "Педан-Притула шоу".

Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

Кроме этого, Притуле удалось заявить о себе как об авторе и сопродюсере скетч-шоу "Файна Юкрайна". Со своим коллегой Андреем Молочным он снял 100 выпусков "Файна Юкрайна". По показателям – это скетч-шоу стало лучшим среди всех работ постсоветского пространства.

Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

В 2009 году Притула презентовал юмористическое шоу "Вар'яти", которое имеет широкую популярность среди зрителей до сих пор.

Instagram Сергея Притулы

Притула является неизменным ведущим украинского национального отбора на "Евровидение" и телешоу "Кто сверху?"

Instagram Сергея Притулы

Два года назад юморист начал работать на телепроекте "Новые лидеры", в декабре 2019 года он сыграл Василия в кинокомедии "Секс и ничего личного".

Instagram Сергея Притулы

Также актер активно занимается волонтерской деятельностью, помогая нашим воинам на востоке Украины.

Instagram Сергея Притулы

Юморист был дважды женат: впервые в 2007 году – на Юлии Андрейчук, которая родила ему сына Дмитрия, и в 2015 году (по сей день) – на Екатерине Сопельник, с которой у них есть дочь Соломия.

Притула с женой Екатериной (Instagram Сергея Притулы)

Известно, что Притула – ярый путешественник. У него есть не только хобби – бывать в новых местах, но и повсюду посещать заведения общественного питания, где подают блюда украинской кухни.

Интересно, что он не любит, когда его называют шоуменом. Лучше – ведущим или юмористом.

Притула 16 раз менял место жительства, а его сын свои первые деньги заработал, помогая отцу в организационных моментах во время подготовки к концертам.