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Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

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Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Известному украинскому телеведущему, стендап-комику и актеру Сергею Притуле 22 июня исполняется 39 лет.

За 16 лет работы на большой сцене, у него было много падений и взлетов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить творческий путь юмориста на Олимпе шоу-бизнеса.

По диплому Притула отнюдь не артист: учился он в Тернопольской академии народного хозяйства. Однако мечта переехать в Киев и покорить мир шоу-бизнеса не покидала его.

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

В студенческие годы Сергей начал пробовать себя на актерском поприще: он участвовал в концертах, различных мероприятиях, даже создал собственную сообщество "Митці" и основал издание "Слина". Впоследствии Притула захотел попробовать себя за границей. Имея большие надежды на работу в Лондоне, он едет туда, но также быстро разочаровывается.

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

За время пребывания в другой стране он успел побыть и официантом, и строителем, и грузчиком, и даже поваром. Все же будущий актер вернулся в Украину, где в 2020 году получил диплом о высшем образовании и взялся за гастроли по разным городам с командами КВН.

В 2004 году он стал ведущим программы "Было ваше, стало наше", которая тогда выходила на телеканале "Интер". В 2005 году пробовал себя в роли ведущего на радиостанции "Music-радио".

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Через год Сергей начал работать резидентом в "Comedy Club UA" – именно после этого шоу его начали узнавать на улицах. Тогда же он засветился под псевдонимом "Тернопольский серый". В своих выступлениях на сцене Притула всегда отличался смелостью – он не упускал возможности резко высказаться об украинских знаменитостях.

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Известным актера сделало утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале". Вместе со своими звездными коллегами – Александром Педаном и Ольгой Фреймут – он каждое утро выходил в эфир с 2008 до 2011 года. Однако это не последняя совместная работа Притулы и Педана – в 2013 году они основали проект "Педан-Притула шоу".

Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

Кроме этого, Притуле удалось заявить о себе как об авторе и сопродюсере скетч-шоу "Файна Юкрайна". Со своим коллегой Андреем Молочным он снял 100 выпусков "Файна Юкрайна". По показателям – это скетч-шоу стало лучшим среди всех работ постсоветского пространства.

Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

Повар-строитель, рекордсмен по переездам и диджей: неизвестные факты из жизни Сергея Притулы

В 2009 году Притула презентовал юмористическое шоу "Вар'яти", которое имеет широкую популярность среди зрителей до сих пор.

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Притула является неизменным ведущим украинского национального отбора на "Евровидение" и телешоу "Кто сверху?"

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Два года назад юморист начал работать на телепроекте "Новые лидеры", в декабре 2019 года он сыграл Василия в кинокомедии "Секс и ничего личного".

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Также актер активно занимается волонтерской деятельностью, помогая нашим воинам на востоке Украины.

Instagram Сергея Притулы

Instagram Сергея Притулы

Юморист был дважды женат: впервые в 2007 году – на Юлии Андрейчук, которая родила ему сына Дмитрия, и в 2015 году (по сей день) – на Екатерине Сопельник, с которой у них есть дочь Соломия.

Притула с женой Екатериной

Притула с женой Екатериной (Instagram Сергея Притулы)

Известно, что Притула – ярый путешественник. У него есть не только хобби – бывать в новых местах, но и повсюду посещать заведения общественного питания, где подают блюда украинской кухни.

Интересно, что он не любит, когда его называют шоуменом. Лучше – ведущим или юмористом.

Притула 16 раз менял место жительства, а его сын свои первые деньги заработал, помогая отцу в организационных моментах во время подготовки к концертам.

Притула с сыном Дмитрием

Притула с сыном Дмитрием (Instagram Сергея Притулы)

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