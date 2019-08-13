Повалий взорвалась из-за Крыма и России: что произошло

Сбежавшая в Россию певица Таисия Повалий, которая намерена дать концерт на свой юбилей в Киеве, разразилась тирадой по поводу аннексированного Крыма и скандала вокруг ее персоны.

Артистка написала на своей странице в Instagram, что ложь и обвинения со всех сторон надоели, так как она не выступала на полуострове с момента захвата его Россией.

"Задолбало! Сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине", – отметила Повалий.

Таисия Повалий instagram/tpovaliyofficial

Артистка добавила, что ей не хочется тратить драгоценное время на суды, однако прибегнуть к этому методу "придется".

Некоторые пользователи не оказались лояльными по отношению к певице. Ей посоветовали и дальше оставаться в России. "А зачем вам Украина?! Вам же нормально живется в России! Вот и живите там", "Как вы испугались, как кричите "крымчан с днем России не поздравляла", тьфу, противно", "А чего так резко крик души появился, 5 лет молчала, вроде бы и не из Украины, а сейчас про Крым заговорила", – написали в комментариях.

Повалий - фото к посту instagram/tpovaliyofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию, что возмутило украинцев.

В дворце "Украина" заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором. Позже руководство Национального дворца искусств "Украина" заявило, что реклама и реализация билетов на концерт Повалий – провокация с целью дискредитации учреждения.

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