Повалий спела на украинском языке в честь 8 марта

Украинская певица Таисия Повалий поздравила своих фанаток с 8 марта сольным концертом.

Артистка спела украиноязычные хиты в рамках праздничного телешоу "Весенний концерт" на телеканале ZIK (смотрите короткое видео в конце новости).

Таисия Повалий Instagram @tpovaliyofficial

Так, помимо прочих композиций, на концерте Повалий исполнила культовую народную песню "Ой, у вишневому саду", а также знаменитый хит Владимира Ивасюка "Червона рута" и другие.

Таким образом Повалий поздравила всех украинских женщин с Международным женским днем и наступлением весны.

"Дорогие, любимые мои женщины! С весенним праздником нас всех! Будем здоровы и счастливы, в первую очередь для себя. Ведь без нас все рухнет", – написала певица на личной странице в соцсети.

Напомним, в феврале 2020 года артистка выпустила украиноязычный альбом. В него вошли личных 10 треков, связанных между собой темой любви и отношений. Артистка работала над пластинкой около года. Это первый украиноязычный альбом певицы за длительный период.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни. Артистка поделилась, насколько сложно быть женой продюсера, с которым и дома, и на работе находишься постоянно вместе.

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