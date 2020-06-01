55-летняя украинская певица Таисия Повалий показала, как выглядит без макияжа. Снимок артистки вызвал ажиотаж среди ее поклонников.

Так, на личной странице в Instagram Повалий опубликовала фото, которое было сделано в гримерке во время подготовки к съемкам нового клипа.

Таисия Повалий БелТА

"Мы снимали клип на уже полюбившуюся песню "Особенные слова". Меня очень тронул сценарий... На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица", – отметила звезда.

Таисия Повалий в гримерке Instagram @tpovaliyofficial

Ее поклонники активно отреагировали на фотографию, написав в адрес певицы множество комментариев. Так, некоторые из них отметили, что лицо 55-летней исполнительницы "выглядит как картина". Другие же отметили, что очень ждут выхода клипа.

Смотрите также другие фото Таисии Повалий, на которых она изображена без макияжа:

Instagram @tpovaliyofficial

Instagram @tpovaliyofficial

Instagram @tpovaliyofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 36-летнего сына популярной певицы Таисии Повалий Дениса едва не убило дерево, упавшее после сильной грозы в Киеве.

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