Повалий показала, как перевоплотилась в Монсерат Кабалье

Украинская певица Таисия Повалий поделилась с поклонниками воспоминаниями про участие в проекте, в котором перевоплотилась в Монсерат Кабалье.

Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/tpovaliyofficial

"Скажу откровенно, мне нравились все образы, которые я показала в шоу "Точь в Точь". Их было не мало и я изрядно подустала от постоянных процедур наклеивания масок на лицо и на тело, а потом и снятия этого всего разными средствами. Кожа моя была в легком шоке от происходящего", - написала Повалий.

instagram.com/tpovaliyofficial

"К окончанию шоу оставался один образ. Меня ждала "подстава" от моего драгоценного супруга. Не спросив у меня и зная, что я обязательно откажусь, он дал согласие на исполнение сложнейшего музыкального произведения всех времен и народов!", - добавила певица.

instagram.com/tpovaliyofficial

"Ну что ж, картинку вы уже представляете. Пока мой "драгоценный" лежал на пляже под нежными солнечными лучами. Я, изо дня в день в течении двух недель изучала каждый вздох, каждую нотку, каждую руладу, спетую великой испанской оперной Дивой Монсерат Кабалье! Ну вот, этот день настал! И, оказывается, это было еще не все! Нашим номером с Глебом Матвейчуком было решено закрывать шоу!", - сказала Повалий.

instagram.com/tpovaliyofficial

"Силиконовая маска, грим, парик, поролоновое тело, костюм! Хотелось финала, но каждый номер до моего казался нескончаемым! Вы даже не можете себе представить, какие мысли у меня были в голове, вплоть до того как "удрать" из этого шоу. А какие слова "благодарности" услышал мой любимый супруг в свой адрес. Около трех ночи мне сказали: "пора!". А я даже по дороге к сцене думала как "свалить". Прошло время и сегодня я смотрю на это выступление с замиранием сердца! Прям восхищаюсь собой, какая я все таки молодец! И хорошо, что иногда наши мужья что то решают за нас", - резюмировала она.

Также артистка перевоплощалась в Верку Сердючку, Зыкину, Баскова, Ротару, Шер, Елену Образцову (Кармен), Доронину и Аллу Пугачеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь юбилея Повалий телеканал "Интер" выпустил документальный фильм о ней.

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