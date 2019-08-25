Повалий и Лобода на День независимости Украины выступили в России: видео

Украинские звезды Светлана Лобода и Таисия Повалий на День независимости Украины выступили на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.
Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, порадовала местную публику исполнением песен "Пуля-Дура" и "Instagram".
Она вышла к зрителям в откровенном боди с блестками и в ковбойской шляпе.
"Мне очень приятно находиться здесь, сегодня, на этой сцене", – сказала Лобода.
Лобода на фестивале в Сочи
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивале в Сочи
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивале в Сочи
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивале в Сочи
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивале в Сочи
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивале в Сочи
instagram.com/lobodaofficial
А Повалий под аккомпанемент Виктории Коханой спела для российской публики песню "Я буду твоя". Она появилась перед зрителями на декорации в виде огромных губ.
Повалий на фестивале в Сочи
instagram.com/tpovaliyofficial
Повалий на фестивале в Сочи
instagram.com/tpovaliyofficial
Повалий на фестивале в Сочи
instagram.com/tpovaliyofficial
Вместе с тем, она разместила в Instagram фото, где поздравила Украину с Днем независимости.
Отметим, что на фестивале также заявлены и другие украинские звезды: Ани Лорак, украинский дуэт Artik&Asti. Они выступят на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого, которые пройдет в рамках "Новой волны".
Вечер Игоря Крутого
newwavestars.e
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крутой и Вайкуле разругались из-за "Новой волны". Это произошло после того, как Вайкуле решила организовать фестиваль "Рандеву" в Юрмале.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.
Читайте все новости по теме "Новая волна" на OBOZREVATEL.