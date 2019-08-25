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Повалий и Лобода на День независимости Украины выступили в России: видео

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Украинские звезды Светлана Лобода и Таисия Повалий на День независимости Украины выступили на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.

Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, порадовала местную публику исполнением песен "Пуля-Дура" и "Instagram".

Она вышла к зрителям в откровенном боди с блестками и в ковбойской шляпе.

"Мне очень приятно находиться здесь, сегодня, на этой сцене", – сказала Лобода.

Лобода на фестивале в Сочи

Лобода на фестивале в Сочи

instagram.com/lobodaofficial

Лобода на фестивале в Сочи

Лобода на фестивале в Сочи

instagram.com/lobodaofficial

Лобода на фестивале в Сочи

Лобода на фестивале в Сочи

instagram.com/lobodaofficial

Лобода на фестивале в Сочи

Лобода на фестивале в Сочи

instagram.com/lobodaofficial

Лобода на фестивале в Сочи

Лобода на фестивале в Сочи

instagram.com/lobodaofficial

Лобода на фестивале в Сочи

Лобода на фестивале в Сочи

instagram.com/lobodaofficial

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А Повалий под аккомпанемент Виктории Коханой спела для российской публики песню "Я буду твоя". Она появилась перед зрителями на декорации в виде огромных губ.

Повалий на фестивале в Сочи

Повалий на фестивале в Сочи

instagram.com/tpovaliyofficial

Повалий на фестивале в Сочи

Повалий на фестивале в Сочи

instagram.com/tpovaliyofficial

Повалий на фестивале в Сочи

Повалий на фестивале в Сочи

instagram.com/tpovaliyofficial

Вместе с тем, она разместила в Instagram фото, где поздравила Украину с Днем независимости.

Отметим, что на фестивале также заявлены и другие украинские звезды: Ани Лорак, украинский дуэт Artik&Asti. Они выступят на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого, которые пройдет в рамках "Новой волны".

Вечер Игоря Крутого

Вечер Игоря Крутого

newwavestars.e

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крутой и Вайкуле разругались из-за "Новой волны". Это произошло после того, как Вайкуле решила организовать фестиваль "Рандеву" в Юрмале.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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Тема
Новая волна
Персоны
Таисия Повалий Светлана Лобода
Место
Россия Сочи
Теги
звезды Instagram
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Пигин Макс
Пигин Макс
Правильно, любить Украину, лучше из России.
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