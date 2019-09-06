Потратят миллионы рублей: появились подробности свадьбы Собчак

Известная российская журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов продолжают подготовку к свадьбе, которая состоится 13 сентября. СМИ удалось узнать подробности торжества.

Торжество состоится в самом центре Москвы — Петровском пассаже. Это один из самых дорогих ресторанов города, пишет "СтарХит".

В день торжества заведение будет полностью закрыто для других посетителей.

На мероприятии соберутся 300 гостей, среди которых, помимо родных молодоженов, будут присутствовать представители российского шоу-бизнеса и кинематографа.

"В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу", — поделился генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак. Позже в сети заметили "округлившийся живот" телеведущей.

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