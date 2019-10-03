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3 октября • обновлено в 17:19
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"Потому что я москалька": Бледанс высказался об украинских артистах

2.1т Читать материал на украинском

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.

Так, в эфире радиопрограммы "Эхо Москвы" звезда призналась, что некоторые ее коллеги из "Маски-шоу" оборвали с ней связь из-за того, что она — москалька (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Фото: searchnews.info

"Конечно же влияет политическая ситуация. Даже некоторые мои ребята из "Маски-шоу", которые на данный момент живут все в Украине, не общаются со мной из-за того, что я — москалька. Несмотря на то, что мы прошли большой, совместный, творческий и дружеский путь. Но эти вещи существуют. К сожалению, пока приходиться принимать все так, как есть. Потому что убедить друг друга в обратном, что мы не враждуем и готовы вместе работать, сниматься и делать проекты трудно", — высказалась Бледанс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эвелина Бледанс, которая родилась в Ялте, выступила категорически против смены официального названия украденного РФ у Украины полуострова Крым.

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Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хотелось бы уточнить,не" москалька",а ватная кокошница. А это,как говорят в украинском городе Одессе- две большие разницы.
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a alexeyon
a alexeyon
"Потому что убедить друг друга в обратном, что мы не враждуем и готовы вместе работать, сниматься и делать проекты — трудно" - совсем отупели в рф? забрали земли, поубивали и продолжают убивать граждан Украины подонки из рф и мы не враждуем ? а как это назвать ??? вы голосуете за опг путина, который это все организовал, поддерживаете его имидж на кремлевских мероприятиях и мы граждане Украины, должны на ваши действия не обращать внимания ??? Такое впечатление,что у некоторых граждан РФ да и Украины все что творится на востоке, это как на Марсе, напрочь отсутствует причинно следственная связь..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какая же она москалька если она еврейка?
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