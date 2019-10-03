"Потому что я москалька": Бледанс высказался об украинских артистах

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.

Так, в эфире радиопрограммы "Эхо Москвы" звезда призналась, что некоторые ее коллеги из "Маски-шоу" оборвали с ней связь из-за того, что она — москалька (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Эвелина Бледанс Фото: searchnews.info

"Конечно же влияет политическая ситуация. Даже некоторые мои ребята из "Маски-шоу", которые на данный момент живут все в Украине, не общаются со мной из-за того, что я — москалька. Несмотря на то, что мы прошли большой, совместный, творческий и дружеский путь. Но эти вещи существуют. К сожалению, пока приходиться принимать все так, как есть. Потому что убедить друг друга в обратном, что мы не враждуем и готовы вместе работать, сниматься и делать проекты — трудно", — высказалась Бледанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эвелина Бледанс, которая родилась в Ялте, выступила категорически против смены официального названия украденного РФ у Украины полуострова Крым.

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