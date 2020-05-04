Потолстела до 80 кг: как выглядела Настя Каменских до похудения

Алина Мельник Люди 05:15, 4.05.2020 Обновлено: 14:28, 4.05.2020

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в понедельник, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Как известно, Настя Каменских в свое время сумела сильно похудеть: певица сбросила почти 20 килограммов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой артистка была до похудения и как она выглядит сейчас.

Настя Каменских до и после похудения
lux.fm

Несколько лет назад Настю Каменских подозревали в беременности, однако компрометирующие фото с намечающимся животиком артистка объяснила тем, что потолстела из-за ненормированного рабочего графика – ее вес достиг 80 кг.

В конце концов Настя решила всерьез заняться проблемой. Уже более трех лет Каменских живет "спортивной" жизнью. С помощью диет и занятий спортом певице удалось сбросить почти 20 килограммов.

Настя Каменских до похудения
golos.ua
Настя Каменских до похудения
Pinterest
Настя Каменских до похудения
viva.ua

Артистка даже завела блог, в котором описывала свои труды над идеальным телом.

По словам Насти Каменских, похудеть ей помог режим дня, пятиразовое питание, белковая пища с клетчаткой, отказ от сладкого, разгрузочные дни и физическая активность.

Настя Каменских до и после похудения
Pinterest
Настя Каменских до и после похудения
foodmenu.ru.com
Настя Каменских после похудения
instagram.com/kamenskux
Настя Каменских после похудения
instagram.com/kamenskux
Настя Каменских после похудения
instagram.com/kamenskux
Настя Каменских после похудения
instagram.com/kamenskux
Настя Каменских после похудения
instagram.com/kamenskux

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Каменских.

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