Российский актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", назвал умершего коллегу Алексея Булдакова настоящим русским мужиком и "папой".

Таким образом он прокомментировал его смерть, отметив, что это настоящий удар, передает URA.RU.

"Это настоящий удар, трудно поверить. Я смотрел передачу с участием Алексея. Он рассказывал, что своими руками построил дом. Это вообще так на него похоже — он настоящий русский мужик, сильный, с прекрасным чувством юмора, всегда рассказывал анекдоты", — рассказал Селин.

По его словам, смерть Булдакова является большой потерей для всех россиян. Селин добавил, что в актерском сообществе его очень уважали.

Алексей Булдаков 24СМИ

"Он меня старше всего на десять лет, но я его всегда называл "папой". И многие так называли. Потому что он был какой-то очень взрослый, очень мудрый. Булдаков и выпить мог, но никогда при этом не нажирался. Всегда был в норме. Это большая потеря для всех россиян. Не верится даже, что мы потеряли папу", – прокомментировал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Булдаков внезапно скончался в возрасте 68 лет из-за оборвавшегося тромба. Мы вспомнили самые известные фильмы с участием Булдакова. Особую известность ему принесли съемки в комедии Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты"(1995), где он сыграл генерала Иволгина.

Алексей Булдаков 24СМИ

В 2017 году Булдаков угодил в базу центра "Миротворец", так как вписался за аннексию Крыма Россией.

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