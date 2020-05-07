"Потеряли главное": Кошевой рассказал о "Квартале" без Зеленского

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, что после ухода Владимира Зеленского из коллектива они потеряли главного актера.

Об этом артист рассказал в эфире программы "БАЦМАН" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой 24tv.ua

"Мы потеряли главного актера. Поэтому, наверное, где-то мы потеряли и в отыгрышах. Я не могу сказать, что мы потеряли в юморе. Мы просто потеряли на время главную часть нашего коллектива. Но мы пытаемся ее заполнить. И кто бы что ни говорил, мне кажется, у нас это пока получается. Дай бог", – говорит Кошевой.

кадр из видео

А вот на вопрос, нравится ли ему руководить "Кварталом", Кошевой ответил:

"Что такое "руководить "Кварталом"? Просто некоторые обязанности ко мне перешли от Вовы, от Владимира Александровича. А так, в принципе, у нас все люди взрослые, все прекрасно понимают друг друга с полуслова. Поэтому если что-то нужно сделать даже "на удаленке", как сейчас говорят, то мы созваниваемся, у нас есть общий чат, мы там списываемся – и каждый уже думает себе, как он будет себя снимать, или что он скажет, или как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому я не могу сказать, что я прямо руковожу "Кварталом". Когда на сцене – да. На сцене мы ставим что-то, смотришь картинку, песенки..."

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Евгений Кошевой рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!