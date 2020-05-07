Главная Новости
7 мая • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Потеряли главное": Кошевой рассказал о "Квартале" без Зеленского

2.1т
Читать материал на украинском

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, что после ухода Владимира Зеленского из коллектива они потеряли главного актера.

Об этом артист рассказал в эфире программы "БАЦМАН" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой

24tv.ua

"Мы потеряли главного актера. Поэтому, наверное, где-то мы потеряли и в отыгрышах. Я не могу сказать, что мы потеряли в юморе. Мы просто потеряли на время главную часть нашего коллектива. Но мы пытаемся ее заполнить. И кто бы что ни говорил, мне кажется, у нас это пока получается. Дай бог", – говорит Кошевой.

"Потеряли главное": Кошевой рассказал о "Квартале" без Зеленского

кадр из видео

А вот на вопрос, нравится ли ему руководить "Кварталом", Кошевой ответил:

"Что такое "руководить "Кварталом"? Просто некоторые обязанности ко мне перешли от Вовы, от Владимира Александровича. А так, в принципе, у нас все люди взрослые, все прекрасно понимают друг друга с полуслова. Поэтому если что-то нужно сделать даже "на удаленке", как сейчас говорят, то мы созваниваемся, у нас есть общий чат, мы там списываемся – и каждый уже думает себе, как он будет себя снимать, или что он скажет, или как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому я не могу сказать, что я прямо руковожу "Кварталом". Когда на сцене – да. На сцене мы ставим что-то, смотришь картинку, песенки..."

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Евгений Кошевой рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Анна Михно
Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
Следующий президент украины...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Emа Ol
Emа Ol
Так забирайте назад до себе, які проблеми.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги