"Потеряла стыд и совесть": оскандалившуюся с блокадниками Бузову поставили на место

Известный российский поэт-песенник Илья Резник поставил на место певицу Ольгу Бузову, ляпнувшую глупость по поводу блокадников.

Соответствующий комментарий он дал российскому "Пятому каналу", вспомнив тяжелые годы молодости, которые он провел в блокадном Ленинграде.

"Мы пухли от голода, а вы товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески", — сказал поэт.

Он подчеркнул, что шоу-бизнес деградирует, а звезды потеряли уже всякий "стыд и совесть". По его словам, если бы Бузовой пришлось в те годы проживать в лучшем случае на 125 грамм хлеба в день, то она бы не ляпнула такую глупость.

Бузова вылизывает тарелку кадр из видео

Более того, Резник заявил, что дети, перед которыми он недавно выступал и показывал им блокадный музей, "не будут лизать тарелки", а будут чтить память ленинградцев. "Бог вам судья", — резюмировал Резник.

Тем временем, мать Бузовой решила оправдать дочку "генами". "Ее бабушка – блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Мы действительно ни куска хлеба, ни крошки не оставляли никогда на тарелках. То есть пережитый голод действительно сохраняется в генах поколениями", – заявила она.

Напомним, Бузова вылизывала тарелку и заявила, что она блокадница. Это вызвало гнев пользователей и председателя общества блокадников Центрального района СПб Анны Иосифовны Павловой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бузова грохнулась на сцене во время выступления и неудачно попыталась сделать вид, что так и надо.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся