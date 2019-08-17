"Потерял абсолютно все!" Бывшего мужа Собчак настигла беда на курорте

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган столкнулся с неприятностями во время отдыха на Кипре.
Он рассказал на своей странице в Instagram, что по собственной неосторожности потерял кошелек, где было абсолютно все необходимое для жизни.
Максим Виторган на курорте
instagram/mvitorgan
"По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелек, в котором было все – и все деньги, и все карты. Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу, что на ужин были лобстеры и крабы. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было все", – пожаловался он.
Виторган обратился к подданным Кипра, туристам и нелегальным эмигрантам. Он попросил любого нашедшего кошелек "зажечь, чтобы все не зря".
Виторган отпуск
instagram/mvitorgan
"Но, если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелёк мне. Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а во- вторых, так вы докажете, если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас. Ну и просто есть хочется", – добавил он.
"Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место" - учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они - да. А вот я... Порой источник мудрости после ее передачи перестаёт быть ее носителем. По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелёк, в котором было всё - и все деньги, и все карты. Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу , что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова ( ну ещё "устрицы" и "пармезан", конечно) прекрасный раздражитель. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было всё. Дорогие подданые Республики Кипр, обладатели вида на жительство, туристы или нелегальные эмигранты! Если, вдруг, то вы уж там зажгите, чтобы все не зря. Но, если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелёк мне. Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а во- вторых, так вы докажете, если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас. Ну и просто есть хочется. #направахрекламы Деньги - и все тут! ( Омар Хайам. Во сне) #отпускраздолбая
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виторган впервые опубликовал снимок вместе со своей новой девушкой 28-летней Нино Нинидзе.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!