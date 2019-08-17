"Потерял абсолютно все!" Бывшего мужа Собчак настигла беда на курорте

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган столкнулся с неприятностями во время отдыха на Кипре.

Он рассказал на своей странице в Instagram, что по собственной неосторожности потерял кошелек, где было абсолютно все необходимое для жизни.

Максим Виторган на курорте instagram/mvitorgan

"По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелек, в котором было все – и все деньги, и все карты. Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу, что на ужин были лобстеры и крабы. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было все", – пожаловался он.

Виторган обратился к подданным Кипра, туристам и нелегальным эмигрантам. Он попросил любого нашедшего кошелек "зажечь, чтобы все не зря".

Виторган отпуск instagram/mvitorgan

"Но, если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелёк мне. Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а во- вторых, так вы докажете, если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас. Ну и просто есть хочется", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виторган впервые опубликовал снимок вместе со своей новой девушкой 28-летней Нино Нинидзе.

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