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17 сентября • обновлено в 21:08
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"Потеряем многих": Разин сделал тревожное заявление о причине болезни Заворотнюк

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Причиной тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк может быть процедура омоложения при помощи стволовых клеток, которой в последнее время увлекаются звезды.

Такое опасение выразил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в своем видеообращении к пользователям, которое он записал на фоне неумолкающих слухов вокруг недуга звезды сериала "Моя прекрасная няня" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

"Стволовые клетки продвигала Любовь Полищук. В 2006 году мы работали с Анастасией Заворотнюк на одном мероприятии заказном, и мы сидели с ней разговаривали, и она говорит: "Ты знаешь, это омоложение, это вторая молодость, Андрей, подумай, это все-таки надо, процедуры какие-то там, вливание в стволовые клетки. И тогда я запомнил, потому что многие артисты на это присели. Я не буду говорить за Жанну Фриске, я не буду говорить за других наших актрис, но череда этих смертей – она меня насторожила", – рассказал Разин.

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Он решил связаться со знакомым врачом в клинике, в которой, предположительно, лежит Заворотнюк. По словам специалиста, у него есть подозрения, что именно стволовые клетки разрушают мозг актрисы.

"Никто не может сказать, никто не изучал даже, что происходит с людьми, которые принимали эти стволовые клетки. Мы, может быть, не только Анастасию потеряем, мы потеряем, может быть, еще многих звезд. Потому что степень выражения их заболевания, она может через два года, три, через 10, 15 лет идти", – добавил Разин.

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Персоны
Анастасия Заворотнюк Андрей Разин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак
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