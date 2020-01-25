"Потаскала жизнь, даже грим не спас": Вера Брежнева шокировала внешностью и манерами

Вечером в пятницу, 25 января, украинская певица Вера Брежнева показалась на "российском Оскаре" в Москве и вызвала много вопросов.

В сети озадачены ее внешностью и причиной появления на церемонии.

Отмечается, что на территории киностудии Мосфильм вручали награды звездам российского кино, чествовали достижения актеров, ввиду чего многие не поняли, как там оказалась певица Брежнева.

По мнению некоторых, она просто пытается почаще бывать на публике, чтобы ее не забывали (на самом деле она объявляла номинантов в двух категориях).

Вера пришла в неординарном платье с одним обнаженным плечом и огромным жабо на втором, с высоким разрезом на бедре, в черных колготах и с ярким макияжем.

Смотрите, как это было, на фото и видео:

Ее образ сочли неудачным и предположили, что певица так часто редактирует фото для собственного аккаунта в Instagram, что поклонники упустили момент, когда она стала так плохо выглядеть.

"Потаскала жизнь Верочку...", "Брежнева, конечно, ужас", "Даже грим не спас", "Отсутствие вкуса", "Как старуха Шапокляк", "Чучело", "Колхоз", - пишут в комментариях.

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