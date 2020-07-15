Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский принял участие в челлендж #chicabamboni, который запустила группа MOZGI по случаю премьеры новой песни.

Видео, как 70-летняя звезда зажигает с двумя девушками под летний хит, опубликовал лидер коллектива Потап в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну это Победа!! Этот парень (Михаил Поплавский. – Ред.) получает грант на образование в Киевском университете культуры", – в шутку написал Потап.

Простые танцевальные движения под припев песни поющий ректор продемонстрировал в блестящем сценическом костюме вместе с двумя девушками. Пользователям соцсети понравился такой сюрприз от Поплавского.

"Такого увидеть не ожидал, пожалуй, никто", "Лучше уже не будет", "Круто", "Неожиданно", "Класс! Молодец", – написали в комментариях.

Потап "взорвал" сеть роликом с танцами Поплавского Скриншот комментариев realpotap

Потап "взорвал" сеть роликом с танцами Поплавского Скриншот комментариев realpotap

Потап "взорвал" сеть роликом с танцами Поплавского Скриншот комментариев realpotap

Как сообщал OBOZREVATEL, ролик с фрагментом песни Chica Bamboni набрал больше 11,5 млн просмотров в социальной сети.