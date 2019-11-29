Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Потап, Винник и Полякова записали саундтрек к "Скаженому Весіллю 2"

2.9т
Читать материал на украинском

Популярные исполнители Потап, Олег Винник и Оля Полякова анонсировали "бешеную" премьеру к новой части комедии "Скажене Весілля 2", которая выйдет в кинопрокат 25 декабря.

Автором композиции "Свят! Свят! Свят!" традиционно, стал музыкальный композитор обеих частей фильма Потап.

На создание такого "народного трио" вдохновил хитовый дуэт прошлого года Потапа и Олега Винника "Найкращий день".

Новости
Молодой, худой, в очках: каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Каменских

"Мы с Олегом хотели повторить успех и искали новый цвет до нового хитового саундтрека. Поскольку песня выходила веселая и зажигательная, поняли, что нам нужна Королева Ночи! Вот так, в главной песни всех праздников объединились артисты, с которыми у украинцев ассоциируются праздники" – заметил Потап.

Потап, Винник и Полякова записали саундтрек к "Скаженому Весіллю 2"

"С Потапом еще с прошлого года у нас сложился замечательный творческий тандем. Теперь присоединилась Оля с ее горячим темпераментом. Это интересно, хотя и не просто. Когда собираются мужчины – это одно, но, если между ними появляется женщина – сами понимаете...И результат понравился всем!" – признался Олег Винник.

Потап, Винник и Полякова записали саундтрек к "Скаженому Весіллю 2"

По словам Оли Поляковой результатом совместной работы она довольна.

"Классная песня, украинская, зажигательная – все, как я люблю. А компания собралась как надо", - заявила звезда.

В клипе снялся и любимец зрителей – главный тамада "Скаженого Весілля" Назарий Запухляк, которого сыграл Юрий Горбунов.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги