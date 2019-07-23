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"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье

1.1т Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть серией откровенных фото.

На одном из снимков, которые артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram, она позировала в белье.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

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Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится! Согласны? Если да, ставьте 🔥 и вперед к своим мечтам! Photo: @sergeyvasiliev1 Style: @aniahoncharova Hair: @oksana_paladii MUA: @mariia_samharadze Photoshoot for @lofficielukraine

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Аппетитная Настя", "Королева", "Какая ты прекрасная", "Красотка", "Шикарная", "Красивые бедра", "Красивая и загадочная", "Это невероятно красиво", "Смотрится красиво, но мне кажется фотошопом формы смазали", "Потап, угомони жену, а то уведут", - пишут в сети.

"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье
"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье
"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье
"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье
"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье
"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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