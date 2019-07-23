"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть серией откровенных фото.
На одном из снимков, которые артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram, она позировала в белье.
Настя Каменских
instagram.com/kamenskux
Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится! Согласны? Если да, ставьте 🔥 и вперед к своим мечтам! Photo: @sergeyvasiliev1 Style: @aniahoncharova Hair: @oksana_paladii MUA: @mariia_samharadze Photoshoot for @lofficielukraine
"Аппетитная Настя", "Королева", "Какая ты прекрасная", "Красотка", "Шикарная", "Красивые бедра", "Красивая и загадочная", "Это невероятно красиво", "Смотрится красиво, но мне кажется фотошопом формы смазали", "Потап, угомони жену, а то уведут", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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