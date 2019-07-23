"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть серией откровенных фото.

На одном из снимков, которые артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram, она позировала в белье.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

"Аппетитная Настя", "Королева", "Какая ты прекрасная", "Красотка", "Шикарная", "Красивые бедра", "Красивая и загадочная", "Это невероятно красиво", "Смотрится красиво, но мне кажется фотошопом формы смазали", "Потап, угомони жену, а то уведут", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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