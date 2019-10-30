'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который сейчас вместе с женой, певицей Настей Каменских (NK) отдыхает в Мексике, взбудоражил поклонников сменой имиджа.

Фото своего нового образа звезда опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что Потап решил сбрить бороду и отрастить усы.

Потап Фото: instagram/realpotap

"Я возьму его в джунгли, джунгли..." — подписал публикацию Потап.

Потап изменил имидж Фото: instagram/realpotap

В комментариях подписчики артиста написали, что он стал выглядеть гораздо моложе. Также они отметили, что Потап сам на себя не похож.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Потапенко (Потап) рассказал о своей жизни с Настей Каменских (NK). Так, он поделился подробностями совместного быта.

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