'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который сейчас вместе с женой, певицей Настей Каменских (NK) отдыхает в Мексике, взбудоражил поклонников сменой имиджа.
Фото своего нового образа звезда опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что Потап решил сбрить бороду и отрастить усы.
Потап
Фото: instagram/realpotap
"Я возьму его в джунгли, джунгли..." — подписал публикацию Потап.
Потап изменил имидж
Фото: instagram/realpotap
В комментариях подписчики артиста написали, что он стал выглядеть гораздо моложе. Также они отметили, что Потап сам на себя не похож.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Потапенко (Потап) рассказал о своей жизни с Настей Каменских (NK). Так, он поделился подробностями совместного быта.
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