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30 октября • обновлено в 08:45
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"На себя не похож": Потап удивил сеть сменой имиджа

1.1т Читать материал на украинском

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который сейчас вместе с женой, певицей Настей Каменских (NK) отдыхает в Мексике, взбудоражил поклонников сменой имиджа.

Фото своего нового образа звезда опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что Потап решил сбрить бороду и отрастить усы.

Потап

Потап

Фото: instagram/realpotap

"Я возьму его в джунгли, джунгли..." — подписал публикацию Потап.

Потап изменил имидж

Потап изменил имидж

Фото: instagram/realpotap

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В комментариях подписчики артиста написали, что он стал выглядеть гораздо моложе. Также они отметили, что Потап сам на себя не похож.

'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа
'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа
'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа
'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа
'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа
'На себя не похож': Потап удивил сеть сменой имиджа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Потапенко (Потап) рассказал о своей жизни с Настей Каменских (NK). Так, он поделился подробностями совместного быта.

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Персона
Алексей Потапенко (Потап)
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