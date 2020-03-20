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20 марта • обновлено в 13:45
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Потап трогательно спел о карантине из-за коронавируса: когда-нибудь он закончится

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Украинский рэпер Потап выпустил песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

Об этом сообщает пресс-служба рэпера. Ролик был опубликован на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Клип был снят в пустом зале кинотеатра.

"Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон", говорит Потап.

В песне рэпер рассуждает о том, что когда-нибудь все это закончится, и люди снова смогут путешествовать и встречаться с друзьями:

"Когда-нибудь закончится карантин

И мы с тобой малая еще повисим

Пожмем друг другу руки мы с друзьями в баре

И улетим на выходные мы в Италию

В Рим".

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Instagram @realpotap

Поклонники с восторгом отнеслись к новой песне Потапа. Многие поблагодарили рэпера за этот трек в непростое время.

"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса
"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса
"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса
"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса
"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса
"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса
"Как страшный сон": Потап высказался о карантине из-за коронавируса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бьянка выпустила песню про коронавирус, которая вызвала жаркие споры в сети. В треке певица рассказывается о том, как девушка влюбилась в молодого человека, зараженного коронавирусом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
лети и не возвращайся, бездарь)
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