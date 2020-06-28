Потап стал заслуженным артистом: Кондратюк припомнил ему снятые штаны на концерте в России

Потап стал заслуженным артистом Украины, а Кондратюк припомнил ему снятые штаны на концерте в России.

Певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап), который стал заслуженным артистом Украины, ранее снимал штаны перед публикой во время шоу на российском телеканале.

Об этом написал украинский телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook. По его словам, у государства, у которого идет война с Россией, появился тренд – "синдром неполноценности части украинской "алиты".

"Потап, который снял штаны перед российской публикой – публикой страны-агрессора – во время шоу на телеканале страны-агрессора, стал заслуженным артистом Украины. Володя З. мыслит, по-моему, довольно странно, потому что живет в каком-то своем "государстве-проститутке" и даже занимает в нем главную выборную должность, и поэтому эта награда выглядит даже органично", – отметил Кондратюк.

Кондратюк вспомнил Потапу снятые штаны на концерте в России Facebook/Игорь Кондратюк

По словам телеведущего, его удивило другое. Кондратюк не понял, зачем "ярким и неповторимым представителям шоубиза нафталиновые звание от государства".

"Их "звания" – ротации, закачки, продажи артистов, аншлаговые туры, "золотые кнопки" YouTube, заслуженные статуэтки на YUNA и M1 Awards, миллионы подписчиков в соцсетях, и главное мерило – честно заработанные гонорары..." – написал он.

По словам Кондратюка, когда-то певица и ведущая Наталья Могилевская пошутила, что звание народной артистки Украины ее нужно для права "быть похороненной на Байковом кладбище".

"Когда вы слышите, что кто-то из шоубизнеса вдруг получает звание, знайте: речь, скорее всего, идет о возможности быть похороненным на престижном кладбище. Дай Бог им всем 100 лет жить и творить", – подытожил телеведущий.

Пост Кондратюка Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. В частности, звание заслуженного артиста Украины получил Потап.