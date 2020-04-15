Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) презентовал новый клип и трек под названием "Дома", который он посвятил карантину из-за коронавируса.

Соответствующий ролик артист опубликовал на своем YouTube-канале. Отметим, что в композиции он рассказал о том, что даже находясь в изоляции с любимым человеком, все равно чувствуешь себя как в тюрьме (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Потап Скриншот с видео

"Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Чем я и занялся, записав новый трек и сняв на него клип просто у себя дома", – прокомментировал новую работу Потап.

К слову, в данном клипе можно увидеть и жену Потапа, певицу Настю Каменских. Рэпер показал любимую в домашней одежде в постели и без макияжа.

Настя Каменских Скриншот с видео

Настя Каменских и Потап Скриншот с видео

Настя Каменских Скриншот с видео

Поклонники с восторгом отнеслись к новой песне и клипу Потапа: "Теперь осталось Анастасии и Алексею дуэтом спеть про карантин", "Круто, спасибо", "Они даже в кустарных условиях умудряются создать шедевр", "Это лучшее, что я видела. Настроение на карантине поднялось".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап выпустил первую песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".