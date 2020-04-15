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15 апреля • обновлено в 17:31
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Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа

2.2т
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Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) презентовал новый клип и трек под названием "Дома", который он посвятил карантину из-за коронавируса.

Соответствующий ролик артист опубликовал на своем YouTube-канале. Отметим, что в композиции он рассказал о том, что даже находясь в изоляции с любимым человеком, все равно чувствуешь себя как в тюрьме (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Потап

Потап

Скриншот с видео

"Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Чем я и занялся, записав новый трек и сняв на него клип просто у себя дома", – прокомментировал новую работу Потап.

Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа

К слову, в данном клипе можно увидеть и жену Потапа, певицу Настю Каменских. Рэпер показал любимую в домашней одежде в постели и без макияжа.

Настя Каменских

Настя Каменских

Скриншот с видео

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Скриншот с видео

Настя Каменских

Настя Каменских

Скриншот с видео

Поклонники с восторгом отнеслись к новой песне и клипу Потапа: "Теперь осталось Анастасии и Алексею дуэтом спеть про карантин", "Круто, спасибо", "Они даже в кустарных условиях умудряются создать шедевр", "Это лучшее, что я видела. Настроение на карантине поднялось".

Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа
Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа
Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа
Потап сравнил карантин с тюрьмой и показал Каменских в постели без макияжа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап выпустил первую песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
карантин шоу-бизнес шоу
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